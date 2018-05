За призыв взорвать Крымский мост привлекли еще одного американца

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще одно уголовное дело по факту публикации в американском еженедельнике The Washington Examiner статьи с заголовком Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СКР, к публикации также причастен редактор издания Уго Гурдон (Hugo Gurdon), который «согласовал и разместил статью, призывающую осуществить подрыв Крымского моста, соединяющего Керченский и Таманский полуострова на территории Российской Федерации, путем нанесения бомбовых ударов».

СКР усмотрел в действиях Гурдона пропаганду терроризма (часть 2 статьи 205 УК РФ).

Накануне российское ведомство завело уголовное дело против Тома Рогана, автора колонки, в которой содержался призыв взорвать Крымский мост. В его действиях также обнаружили признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России.

Статья Рогана была опубликована в The Washington Examiner 15 мая. В ней автор посчитал факт постройки моста «оскорблением для Украины» и констатировал, что США должны посодействовать бомбежке этой постройки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикацию «безумием» и «уродливым проявлением некачественной журналистики».

Официальное открытие полноценной переправы через Керченский пролив состоялось 15 мая 2018 года. Мост, соединивший Тамань и Керчь, стал самым протяженным в России — 19 километров. На строительство было потрачено 228 миллиардов рублей.

