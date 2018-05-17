За призыв разбомбить Крымский мост возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, который в своей статье призвал разбомбить Крымский мост. Об этом в четверг, 17 мая, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в статье Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»), которая вышла в американском еженедельнике Washington Examiner, усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России, «то есть совершения преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. «Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана», — отмечается в заявлении СК.

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Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что статью Рогана «можно оценивать как безумие». «Я бы даже сказал, что это такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе США», — сказал представитель Кремля.

В своей статье американский журналист назвал Крымский мост возмутительным оскорблением для Украины как нации и заявил, что теперь Киев «должен уничтожить элементы моста, несмотря на почти наверняка ответные меры со стороны России».

Полноценная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

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