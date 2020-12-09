На Украине рассказали о рисках остаться без оружия на несколько лет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут на несколько лет остаться без оружия, если государственный оборонный заказ не будет выполнен в течение ближайших месяцев. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель ОО «Безопасность и взаимодействие в Украине» Семен Кабакаев, передает «Интерфакс-Украина».

«ГОЗ формируется год, потом еще год выполняется, и два года — в нашем случае с руководством Министерства обороны господином Тараном и господином Хомчаком мы можем дотянуть это до двух лет — фактически, от двух до трех лет армия, Вооруженные силы, Министерство обороны могут остаться без оружия», — рассказал он, пояснив, что речь идет о закупке комплексов «Нептун», «Ольха» и «Ольха-М». Кабакаев добавил, что власти вместо развития оборонно-промышленного комплекса страны и закупки украинских установок «Богдана» приобрели заграничные установки DANA.

Председатель организации заметил, что если в этом году Киев в лице Минобороны, Генерального штаба и Вооруженных сил не проведет закупки по заложенным на вооружение государственным гарантиям, будет потеряно более 10 миллиардов госгарантий. «То есть мы не сможем закупить ни вооружение, ни ракеты, ни мины, ни патроны — ничего. То есть деньги "сгорят", и со следующего года нам придется в новый государственный оборонный заказ закладывать те же вещи. И в то же время воины на фронте не будут получать то, что они просили, армия останется без того, что они заказывали», — добавил Кабакаев.

Эксперт указал, что ответственность за срыв гособоронзаказа лежит на верховном главнокомандующем и президенте Владимире Зеленском, министре обороны Андрее Таране и главнокомандующем Руслане Хомчаке. Кабакаев заметил, что при назначении на должность Тарана было сказано, что за него будет отвечать Хомчак. Однако теперь «мяч кидают от одного человека к другому». «Президент пытается в этом разобраться, а по результату армия не получает вооружения, боеприпасов и остается без оружия, чтобы противостоять врагу», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2020 году США продали Украине оружие на рекордную сумму для последней. В докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Соединенных Штатов указывалось, что Киев приобрел вооружение общей стоимостью в 510,5 миллиона долларов.