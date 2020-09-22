Популярный украинский блогер назвал предательством продажу футболок с Путиным

Украинский блогер Антон Ходза, на Facebook-страницу которого подписаны более 70 тысяч человек, высказался против продажи футболок с изображением Владимира Путина и символики России. Его возмутило, что подобные вещи можно купить на территории Украины.

Автор нашел футболки в ассортименте международного интернет-магазина Wildberries, который вышел на украинский рынок 21 сентября. Среди доступных товаров — товары с надписью Russia, «Русь Великая» и «Россия, вперед». На некоторых из них нанесен российский герб, на других — изображение российского президента, сидящего верхом на медведе и с ружьем за спиной. Более того, Ходза нашел на сайте магазина наборы для вышивания с картинкой, на которой изображено лицо Путина на фоне триколора.

«А так мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивки Путина. А может, вы хотите футболку российской полиции? А для ВДВ? А может, вы хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Все здесь! И цены в гривне!» — так Ходза отреагировал на новость о запуске Wildberries на Украине. Он также назвал продажу подобных изделий предательством.

В конце поста блогер обратился к Службе безопасности Украины и спросил, насколько сотрудникам ведомства нравится сложившаяся ситуация.