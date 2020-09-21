Собчак пришлось рискнуть ради интервью с Поклонской

Телеведущая и блогер Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской для своего YouTube-канала. Ради очной встречи с политиком Собчак пришлось приехать в Крым.

По просьбе Поклонской разговор проходил 24 августа, в День независимости Украины. При этом политик предложила записать интервью в ресторане крымских татар. Однако она отметила, что дата была выбрана случайно.

Собчак поделилась с собеседницей опасением, что после съемки у нее могут возникнуть проблемы со въездом на Украину. Однако интервьюер отдельно уточнила, что ей пришлось рискнуть ради работы.

«Официально хочу заявить, что я здесь как журналист. Я здесь одним днем, только для интервью с вами», — заявила Собчак в начале беседы.

Российская ведущая неоднократно высказывала свою позицию о том, что Россия нарушила международные договоренности, и потому должна вернуть Крым Украине. Поэтому Собчак опасается, что после посещения полуострова ее могут внести в базу «Миротворец» и закрыть ей въезд в Украину.