Российская соцсеть заявила об успешном обходе блокировки на Украине

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила об успешном обходе блокировки на территории Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление российской компании.

Отмечается, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, что позволяет пользователям отказаться от использования VPN.

«Пользуйтесь VK как и раньше, без всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее», — говорится в сообщении.

Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» на Украине запретили в мае 2017 года во время правления президента Петра Порошенко. Блокировка была введена на три года, однако новый украинский лидер Владимир Зеленский в мае 2020-го подписал указ о продлении запрета.