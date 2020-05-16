Российские соцсети посчитали смертельной опасностью для Украины

Украинская писательница-националистка Лариса Ницой посчитала российские социальные сети «смертельной опасностью» для Украины. Об этом она рассказала в эфире львовского телеканала NTA.

Писательница призвала власти страны спасти украинских граждан от влияния России через информационное пространство. Она также выразила уверенность, что властям и дальше нужно ограничивать работу российских соцсетей. «Все российские информационные помойки смертельно опасны», — сказала она.

13 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил продление запрета российских сайтов и соцсетей в стране. Предложение продлить еще на три года санкции в отношении соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также других российских сервисов и программ в СНБО внес глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. 14 мая президент Украины Владимир Зеленский одобрил продление запрета. Таким образом, санкции продлили еще на три года.

Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» на Украине запретили в мае 2017 года. Блокировка была введена на три года.

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