Украинская писательница назвала Пушкина и Лермонтова щупальцами русского мира

Украинская писательница Лариса Ницой назвала Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского щупальцами русского мира. Ее слова приводит «Главред».

Она объяснила, что эти щупальца культивируются на Украине, однако знать произведения этих писателей нужно. «Но, когда в Украине не празднуется 200-летие [Пантелеймона] Кулиша, но празднуется 200-летие Пушкина, это неправильно. Для нас Кулиш намного весомее, потому что "кулишивкой" мы, собственно, и пишем», — добавила Ницой, отметив, что Пушкин для Украины — ничто.

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По ее мнению, до тех пор, пока украинцы не изживут в себе преклонение перед русской культурой, ничего хорошего не произойдет.

Ранее, в феврале, Ницой раскритиковала участников отбора на международный конкурс «Евровидение-2020». Недовольство писательницы вызвало использование русского языка. В частности, она упрекнула выросшую в Донецке певицу Ассоль за то, что та говорила по-русски. Также Ницой назвала козлами членов жюри за беседы на русском языке.

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