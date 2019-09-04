Украинский язык сочли выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей. Об этом он заявил в эфире ItonTV. Запись доступна на YouTube.

Дипломат напомнил, что независимость государства не обеспечивается простым принятием акта о «незалежности».

«Украине пришлось — нынешней, новой, — пришлось из ничего создавать государство. До этого не было никакой Украины. Это не государственность, у Украины не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык», — заявил Маген.

Он отметил, что создание украинской государственности затрудняется тем, что стране сильно «не повезло» с соседями, поэтому ее государственное становление идет крайне медленно.

В августе украинская детская писательница Лариса Ницой предрекла своей стране уничтожение. По ее мнению, Украине грозит исчезновение из-за того, что местные жители равнодушны к истории своего государства и выдающимся согражданам. «Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — написала Ницой.

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