Украинская детская писательница Лариса Ницой рассказала о будущем своей страны в Facebook.

По ее словам, Украине грозит исчезновение из-за того, что местные жители равнодушны к истории своего государства и выдающимся согражданам. «Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — написала Ницой.

Писательница пояснила, что украинские СМИ не уделили должного внимания двухсотлетию со дня рождения писателя Пантелеймона Кулиша. По словам Ницой, большинство жителей страны незнакомы с его творчеством, однако, «кто такой соседний [Владимир] Высоцкий — знают все украинцы».

Ницой добавила, что для уничтожения страны не нужны танки, достаточно «не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить соседнее».

В августе прошлого года Ницой выступила с заявлением, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Писательница утверждает, что в украинских детских лагерях отдыхают «прославляющие Россию» дети. «Их родители сегодня воюют с нами, и эти дети рассказывают: мой отец убивал таких, как твой отец», — добавила Ницой.

Писательница регулярно выступает с заявлениями относительно «засилья» русского языка на Украине. В июне она раскритиковала за разговоры на русском языке сотрудников Службы безопасности Украины, а в мае возмутилась использованием русского языка проводниками поезда InterCity, следовавшего по маршруту Киев — Запорожье. В начале 2018 года Ницой пришла в ужас от количества русскоязычных жителей Киева, а в 2016 году забросала кассиршу в магазине мелочью за отказ беседовать с ней на украинском языке.

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