Крупнейший российский интернет-магазин пришел на Украину

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries пришел на украинский рынок, говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении.

В настоящее время на территории Украины работает сайт и приложение Wildberries для операционной системы iOS. В скором будущем ожидается запуск приложения для Android. Согласно плану компании, в стране будет работать около 800 пунктов выдачи.

Приход Wildberries станет первым случаем запуска российского игрока на украинском рынке за последние семь лет. В 2013 году то же самое сделал интернет-магазин одежды Lamoda. Помимо Украины, Wildberries работает в шести зарубежных странах: Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Польше и Словакии. Филиалы в последних двух странах открылись в нынешнем году.

Основной акционер Wildberries Татьяна Бакальчук занимает второе место среди богатейших женщин России с состоянием в миллиард долларов. Она уступает лишь вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и экс-владелице строительной компании «Интеко» Елене Батуриной.