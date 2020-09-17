Названы самые успешные частные компании в России

Журнал Forbes составил рейтинг самых крупных частных компаний в России и назвал наиболее успешные из них. Всего в рейтинге представлены 200 частных компаний, их суммарная выручка в 2019 году составила 45,3 триллиона рублей.

На первом месте оказался «Лукойл»: его выручка в прошлом году составила 7,841 триллиона рублей. «Серебро» рейтинга досталось «Сургутнефтегазу» (1,814 триллиона рублей), а тройку замыкает X5 Retail Group (1,734 триллиона рублей). Также в первую пятерку вошли «Магнит» и «Татнефть» (1,368 триллиона и 932,3 миллиарда рублей соответственно).

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Только у семи компаний из 200 рост выручки оказался выше 50 процентов. Лидерами роста стали строительная компания «Инград», «Адамас» и онлайн-ретейлер Wildberries.

Ранее в сентябре Forbes опубликовал список самых богатых наследников российских бизнес-кланов. Первое место в списке занял сын российского миллиардера Аркадия Ротенберга Игорь. Он является основным владельцем компании «Газпром бурение», его состояние оценивается в 950 миллионов долларов.

Вторая строка досталась наследнику основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саиду с состоянием в 930 миллионов долларов. Третье место — у сыновей российского предпринимателя Мегдета Рахимкулова, совладельцев Kafijat Тимура и Руслана Рахимкуловых. Личное состояние каждого достигает 900 миллионов долларов.