Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Глава МВД России назвал условие завершения проверки ситуации с Навальным
Немецкие врачи заявили о следах «Новичка» в крови, моче и на коже Навального
Рудковская показала роскошную жизнь на видео с борта частного самолета
«Спартак» решил заработать на трансфере Миранчука в «Аталанту»
Лидер украинских раскольников заразился коронавирусом
Подросток набросился на крупного крокодила и спас брата
Еда оказалась рекордно дорогой для россиян
Российский фильм заинтересовал американских зрителей
Китай запустил в космос «оружие массового уничтожения»
Новости партнеров

Самая богатая нефтяная компания мира пойдет на беспрецедентный шаг

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Amr Nabil / AP

Пандемия коронавируса сильно повлияла на энергетическую отрасль, подтолкнув ведущих игроков к изменениям в бизнесе. В их число входит и саудовская Saudi Aramco, крупнейший и самый богатый производитель нефти в мире. Из-за обвала цен на сырье и снижения спроса компания может пойти на беспрецедентный шаг: отказаться от многих проектов и продать часть активов. Об этом пишет CNN.

Большой проблемой для производителя остается прогноз цен на нефть, поскольку фьючерсы на Brent по-прежнему на 33 процента ниже, чем в начале года. С апреля по июнь чистая прибыль гиганта упала на 73 процента (до 6,6 миллиарда долларов). Aramco стоит перед трудным выбором, стремясь сэкономить деньги.

Некоторые сделки за рубежом, заключенные до пандемии и имеющие важное геополитическое значение, могут быть приостановлены. Например, покупка 20 процентов акций нефтехимического бизнеса индийской Reliance Industries. Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Китае (стоимостью 10 миллиардов долларов) тоже заморожено. Aramco планирует отказаться и от планов по расширению нефтеперерабатывающего завода в США.

Глава отдела нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард уверен, что спрос не достигнет того уровня, который был до пандемии, по крайней мере, до конца первого квартала 2021 года. Этот проблематично для Aramco, потому что компания ежегодно должна платить дивиденды в размере 75 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

В сентябре Aramco объявила о создании нового подразделения, которое будет проводить переоценку портфеля компании, чтобы создать «устойчивость, гибкость и способность реагировать на меняющуюся динамику рынка».

Доходы Саудовской Аравии от нефти в мае снизились более чем на 60 процентов по сравнению со среднемесячным прошлогодним показателем в 16,8 миллиарда долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The world's richest oil company is rethinking its global ambitions
Саудовская Аравия отказалась увеличивать продажу нефти
Предсказано будущее цен на нефть
Саудовская Аравия отказалась от новой нефтяной войны
Другие материалы рубрики
Экономика00:0130 августа

Синий богатырь

Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
16:02Сегодня

Еда оказалась рекордно дорогой для россиян

15:37Сегодня

Россияне расхотели получать «черную» зарплату

15:24Сегодня

Россияне размечтались о немецких автомобилях

Экономика19:06 3 сентября

«Вдохнуть новую жизнь»

Кто и зачем переделывает старые и ненужные заводы и фабрики
15:07Сегодня

Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег

14:37Сегодня

Россияне накопили триллионы рублей под матрасом

14:23Сегодня

«Яндекс.Такси» изменится

Экономика00:0518 августа
Тревор Милтон

Заряженный враг

У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
13:46Сегодня

Американские богачи резко обеднели на миллиарды долларов

12:34Сегодня

План Лукашенко по нефти признали проблемой Белоруссии

11:47Сегодня

Форма российских школьников снова подорожала

Россия
Десятки россиян пострадали из-за мощнейшего за полвека урагана
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Главное о коронавирусных ограничениях в школах и новых правилах для бизнесменов
Предсказано сокращение населения России на 40 миллионов человек к XXII веку
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
С начала года 60 тысяч жителей Москвы нашли работу благодаря центрам занятости
«Ее вытащили с того света»
Врачи спасли маленькую Алет от смерти. Чтобы вернуть ей нормальную жизнь, нужна ваша помощь
Онищенко раскрыл способ отучить школьников курить
Все материалы
Мир
Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины
Посол России в Германии ответил на обвинения по делу Навального
Берлускони положили в больницу из-за коронавируса
В Германии заявили о следах «Новичка» в организме Навального
Вещество обнаружили военные врачи. Россия утверждает, что не получила никаких доказательств
Появилось видео приведшего к гибели афроамериканца ареста
Индийский Сталинград
Почему мир забыл одно из самых важных сражений Второй мировой и что о нем помнят очевидцы
Все материалы
Бывший СССР
Грузия заявила о хакерской атаке иностранной спецслужбы на лабораторию Лугара
«Все будет только хуже»
Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова — о воле народа, судьбе Лукашенко и помощи Путина
Внешние силы обвинили в попытке вбить клин между Белоруссией и Россией
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
Лукашенко рассказал о купании в купели с Путиным и Медведевым
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса
Все материалы
Экономика
Подсчитаны траты Москвы на борьбу с коронавирусом
Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
У России нашелся неожиданный союзник в Европе
«Вдохнуть новую жизнь»
Кто и зачем переделывает старые и ненужные заводы и фабрики
Долг Белоруссии перед Россией за газ вырос
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
Росгвардейцы забыли про инструкцию и разбили беспилотник за миллионы рублей
«Страшный русский яд»
Создатель «Новичка» — о Навальном, работе на военных в СССР и химическом оружии
ФСБ показала задержание готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ сообщила о плане задержанного за подготовку убийств устроить теракт в школе
Михаил ЕфремовЕфремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Актер рискует сесть на 11 лет. Прокурор требует изолировать его от общества
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке массовых убийств
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
WADA пригрозило США отстранением спортсменов от Олимпийских игр
Светлана Кузнецова«В России живут скромно — не хочу вызывать зависть»
Теннисистка Светлана Кузнецова — о роскоши, патриотизме и жизни в США
Тренер Нурмагомедова анонсировал реванш с Макгрегором
«У меня в жизни есть все»
Загитова стала мировой звездой, но не хочет соревноваться. Почему она тянет с уходом из спорта?
Жирков обошел Черчесова в списке самых возрастных игроков сборной России
Дзюба назвал свой второй гол в ворота Сербии ответом хейтерам
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина
Группа «Блестящие»Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне
«Десять тысяч упоротых рыл»
 
Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»
«Вместе с Советским Союзом рухнула и национальная идея»
1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»
Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева сделала прогноз о второй волне коронавируса в России
Публичная порка
Мошенники придумали новый способ разорять российские компании. Как их остановить?
Автор фильма о теракте в Беслане раскрыл подробности расследования
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Собчак высказалась о западных санкциях из-за следов «Новичка» у Навального
«На россиянах наживаются»
Российские пользователи страдают от цензуры на YouTube. Как это исправить?
Россиян защитят от шуток про третье сентября
Все материалы
Ценности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Усатая акула-нянька намертво вцепилась в руку купальщика и попала на видео
71-летняя женщина сбросила 28 килограммов за полгода и раскрыла секрет похудения
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Редкую «улыбающуюся» черепаху спасли от вымирания
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Уборщица стала миллионершей из-за ошибки кассира
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Все материалы
УАЗ предложил россиянам оценить новый дизайн «Буханки»
Тест трицикла Polaris Slingshot
Зачем создали спортивный снаряд на стыке автомобилей и мотоциклов?
Kia Seltos впервые попал в рейтинг самых популярных кроссоверов России
Советская классика под влиянием заокеанского стиля
Волги и Жигули как путеводитель по кастом-культуре
Продажи новых автомобилей в России пошли на спад
Всё о новом Mercedes-Benz S-Class
Самые важные и интересные факты о новом поколении флагманского седана Mercedes-Benz
В новом фильме про Бонда Land Rover Defender выполнит сальто
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Все материалы