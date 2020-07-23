Саудовская Аравия осталась ни с чем после ценовой войны с Россией

Саудовская Аравия не получила никакой финансовой выгоды после окончания ценовой войны с Россией, оставшись ни с чем. Об этом пишет Bloomberg.

Королевство заработало 23,9 миллиарда риалов (6,4 миллиарда долларов) за счет экспорта нефти в мае, говорится в сообщении Главного управления статистики страны. Это даже меньше, чем в предыдущем месяце, когда ценовая война была в самом разгаре. Доходы снизились более чем на 60 процентов по сравнению со среднемесячным прошлогодним показателем в 16,8 миллиарда долларов.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике? Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?

Правительство сократило экспорт до 6,2 миллиона баррелей в день в мае с рекордных 9,3 миллиона в апреле, поскольку на Саудовскую Аравию оказали давление мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп. Они требовали сбалансировать энергетический рынок, пострадавший от пандемии коронавируса.

Хорошей новостью для Саудовской Аравии является то, что доходы от сырья выросли в июне и, вероятно, будут еще больше в июле. Такая тенденция связана с тем, что средняя цена марки Brent подскочила на 26 процентов в июне до 40,77 доллара за баррель на фоне восстановления спроса.

Ценовая война между странами началась в марте 2020 года, когда Саудовская Аравия объявила о скидках на нефть для азиатских и европейских покупателей. Такое решение привело к обвалу цен на сырье. В июне королевство почти полностью отменило эти скидки на фоне серьезных проблем в экономике.