Названы самые богатые американцы

Американская редакция журнала Forbes опубликовала обновленный рейтинг 400 самых богатых людей страны. Первую строчку в нем занял основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 3,2 триллиона долларов. За год оно выросло на 240 миллиардов долларов. Безос возглавляет список третий год подряд, также Forbes называет его богатейшим бизнесменом в мире.

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На втором месте в топ-400 оказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс (111 миллиардов долларов). В первую десятку вошли гендиректор Facebook Марк Цукерберг (103,8 миллиарда долларов), инвестор Уоррен Баффет (73,5 миллиарда долларов), глава Oracle Ларри Эллисон (72 миллиарда долларов), гендиректор Tesla Илон Маск (68 миллиардов), а также и основатели Google Ларри Пейдж (67,5 миллиарда) и Сергей Брин (65,7 миллиарда).

В скором времени в США может появиться законопроект, направленный на самых богатых людей. По задумке сенатора Берни Сандерса, в стране появится единовременный налог на прирост капитала с 18 марта 2020 года по 1 января 2021-го по ставке 60 процентов. Если инициатива будет реализована, наиболее состоятельные американцы вынуждены будут заплатить десятки миллиардов долларов. Например, только Безосу это может обойтись в 42,8 миллиарда долларов.