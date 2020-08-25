Поражение Трампа на выборах назвали проблемой для экономики США

В первое время после ноябрьских президентских выборов экономику США ждут проблемы, предсказывают опрошенные CNBC финансисты. Большинство из них при этом предсказывает поражение действующего главы государства Дональда Трампа.

Половина из 20 респондентов считает вероятным падение главного биржевого индекса США — S&P 500. Из них пятеро ожидают снижения на пять процентов в первый месяц после выборов, двое — на 10 процентов.

Большинство авторов неблагоприятного прогноза выступают за победу кандидата от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена. Однако сторонники негативного сценария также есть и среди тех, кто считает, что Трамп сохранит пост.

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Главный аргумент в пользу снижения ключевых фондовых индексов заключается в боязни инвесторов относительно реализации налоговых планов Байдена. Во время предвыборной кампании кандидат от демократов уже заявлял, что поднимет ставку для богатых американцев с годовым доходом выше 400 тысяч долларов. В этом случае, опасаются экономисты, ведущие инвесторы потеряют мотивацию для наращивания своего благосостояния в американской юрисдикции и станут меньше вкладываться в крупнейшие компании, предпочитая выводить капитал из страны.

При этом немаловажным фактором станет результат выборов в Сенат. Если верхняя палата Конгресса останется под контролем республиканцев, Байдену даже в случае победу будет труднее провести налоговую реформу, а значит рынок может просесть не так существенно.

При ответе на отдельный вопрос о будущем экономики США в случае победы Трампа 11 из 20 экспертов указали, что индекс S&P 500 может вырасти на пять процентов в первый месяц.