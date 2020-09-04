Названы самые богатые наследники бизнес-кланов России

Сын российского миллиардера Аркадия Ротенберга Игорь является самым богатым представителем второго поколения богатейших семейных кланов России по версии Forbes. Об этом говорится в рейтинге, составленном изданием.

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Состояние Игоря Ротенберга, который является основным владельцем компании «Газпром бурение», оценивается в 950 миллионов долларов. На втором месте списка оказался наследник основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид с состоянием в 930 миллионов долларов. Он является членом совета директоров группы «Сафмар» и гендиректором «Фортеинвест». На третью строчку издание поместило сыновей российского предпринимателя Мегдета Рахимкулова, совладельцев Kafijat Тимура и Руслана Рахимкуловых. Личное состояние каждого достигает 900 миллионов долларов.

Среди самых состоятельных детей из российских бизнес-кланов журнал также назвал совладельца «Группы Альянс» Дени Бажаева; совладелицу TPS Real Estate Лилию Ротенберг; гендиректора, председателя совета директоров и финансового директора группы «Черкизово» Сергея, Евгения и Людмилу Михайловых; члена совета директоров АФК «Система» и председателя совета директоров ПАО «МТС» Феликса Евтушенкова; гендиректора управляющей компании «Гранат-Стан Групп» Тимура Шаймиева.

Ранее Forbes представил рейтинг богатейших семей России, в котором первое место занял клан Ротенбергов, на второй позиции оказались Гурьевы, на третье место журнал поместил Гуцериевых.