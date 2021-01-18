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Медведчук спрогнозировал восстановление отношений России и Украины

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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук спрогнозировал восстановление отношений России и Украины. Об этом сообщается на сайте партии.

Политик отметил, что 18 января — это годовщина Переяславской Рады, в 1654 году положившей начало объединению в едином государстве русского и украинского народов.

По его словам, отношения сторон восстановятся, несмотря на противодействие украинской власти. «И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить: это не соответствует действительности, ведь миллионы наших граждан так не считают», — заявил Медведчук.

В октябре президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с Виктором Медведчуком. В ходе встречи российский лидер заявил о готовности содействовать восстановлению отношений с Киевом. «Мы очень рады тому, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию», — сказал он.

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