ЛНР вернула Киеву покинувшего свой пост под наркотиками дезертира

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали представителям Киева украинского военнослужащего, который ранее был задержан на позиции ополчения в состоянии наркотического опьянения, сообщает «Интерфакс».

Передача дезертира состоялась на мосту через реку Северский Донец неподалеку от населенного пункта Счастье. Она была осуществлена при посредничестве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и представителей ОБСЕ.

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По данным представителей ЛНР, военнослужащий из 14-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) младший сержант Пупко покинул свой пост 21 декабря в состоянии наркотического опьянения и был задержан представителями народной милиции в районе населенного пункта Славяносербск. Дальнейшая участь военного пока остается неизвестной.

Ранее суд в ЛНР приговорил к 17 годам тюрьмы участника обмена пленными с Киевом, который оказался агентом украинских спецслужб. Он начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ), находясь в киевском СИЗО, и был заброшен в республику под видом политзаключенного.