В ЛНР приговорили к 17 годам тюрьмы участника обмена пленными с Украиной

Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 17 годам тюрьмы участника обмена пленными с Украиной, совершенного в декабре 2017 года. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает «Луганский информационный центр».

Пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР заявила, что уроженец Киевской области Тарас Олексиенко был агентом Службы безопасности Украины (СБУ), заброшенным в республику в ходе обмена. Он начал сотрудничать с украинской спецслужбой, находясь в киевском СИЗО, и был передан ЛНР под видом политзаключенного.

По заданию СБУ Олексиенко проник в ряды Народной милиции ЛНР, утверждает МГБ. Там он собирал и передавал Киеву информацию о личном составе и перемещении техники, а также готовил теракт в Луганске.

«Замыслом иностранных спецслужб являлось достижение наибольшего количества жертв среди мирного населения и дискредитация военнослужащих силовых структур Луганской Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

Упомянутый обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда в ДНР и ЛНР вернулись 238 человек, на подконтрольную украинскому правительству территорию — 73.