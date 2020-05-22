Дважды плененный украинец сбежал из тюрьмы ДНР

Дважды плененный украинец Григорий Синченко совершил побег из тюрьмы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом агентству «Укринформ» сообщила его мать Татьяна Гулевская.

«Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым», — рассказала Гулевская. Она считает, что сына подвергали пыткам.

Новость о побеге Синченко местные телеканалы показывают в сводках происшествий. За сведения о его местонахождении обещают вознаграждение.

25-летнего Григория Синченко задержали в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышек мобильного оператора «Феникс». В декабре 2017 года Синченко вернулся на Украину в рамках обмена пленными.

По словам матери, во время содержания под стражей сына пытали электрошоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили. Синченко решил отомстить и вновь отправился в ДНР. В октябре 2019-го его вновь задержали спецслужбы самопровозглашенной республики.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Москва отвергает претензии Киева.

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