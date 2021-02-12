ДНР обвинила Украину в минировании дорог

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минировании дорог на линии разграничения в Донбассе, передает РИА Новости.

По данным ополчения, украинские военные в нарушение договоренностей о перемирии установили 12 противотанковых мин на дороге в окрестностях поселка Пищевик. Еще 12 взрывных устройств были размещены поперек автотрассы на выезде из села Широкино. Представители ВСУ пока не комментировали эти обвинения.

Ранее представители вооруженных сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о гибели украинского военного, который минировал позиции в районе поселка Мироновский на неподконтрольной Киеву территории. Они подчеркнули, что Киев скрывает данный факт от общественности.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина попыталась вернуть их силой и обвинила Россию в оккупации региона. Москва отвергает претензии.