Украинский военный погиб при установке мин в Донбассе

Украинский военнослужащий погиб при установке мин в районе поселка Мироновский на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Отмечается, что инцидент произошел накануне, 10 февраля. Военнослужащий 59-й бригады 11-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливал взрывные устройства у линии соприкосновения с позициями ополчения, но подорвался на одном из них из-за нарушения требований безопасности.

Представители Луганска подчеркнули, что Киев скрывает данный факт от общественности. Реакции Министерства обороны Украины на это заявление пока не последовало.

Ранее штаб Операции Объединенных сил Украины сообщил, что с 10 по 11 февраля было зафиксировано семь случаев нарушения перемирия в Донбассе. Командование обвинило силы ополчения в ведении снайперского огня и применении гранатометов, из-за чего был ранен один украинский военнослужащий.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина попыталась вернуть их силой и обвинила Россию в оккупации региона. Москва отвергает претензии.