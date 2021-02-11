Украина сообщила о нарушении перемирия в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил Украины сообщил о семи нарушениях перемирия в Донбассе за последние сутки. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

В районе населенного пункта Пески в Донецкой области противник открыл прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия, заявили в пресс-центре штаба. Один украинский военнослужащий был ранен, его доставили в больницу.

«У населенного пункта Золотое-4, был применен беспилотный летательный аппарат, который сделал два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил», — сообщили в штабе.

Ранее представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские военные вечером 10 февраля обстреляли из гранатометов поселок Жабуньки вблизи Донецкого аэропорта. Информации о пострадавших не поступало, передает Донецкое агентство новостей.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина попыталась вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.