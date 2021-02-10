В Донбасс прибыла военная делегация из Польши

Военная делегация из Польши прибыла в зону боевых действий в Донбассе и ознакомилась с оперативной обстановкой на линии разграничения. Сообщение об этом появилось на странице украинского штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

По данным командования, иностранные военные являлись представителями «совместной литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского». Они приехали с целью выяснить особенности ведения войны в регионе для подготовки собственных вооруженных сил, отметили в штабе.

В ходе визита поляки ознакомились с вооружением украинской стороны, а также новыми средствами связи и поддержки на фронте. «Мы поддерживаем наших партнеров — украинских военных в их борьбе за территориальную целостность страны», — сказал глава делегации Марека Соколовски.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале проверки боеготовности подразделений вооруженных сил, дислоцированных на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Внеплановая инспекция направлена на выявление факторов, негативно влияющих на боеспособность украинской армии.

Позже представители вооруженных сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заподозрили Киев в подготовке в наступлению на позиции ополчения в Донбассе.