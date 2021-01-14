Главком армии Украины потребовал призвать Россию к ответу «за все преступления»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью Obozrevatel потребовал призвать Россию к ответу «за все преступления».

На вопрос, останется ли Россия для него навсегда врагом, Хомчак напомнил, как менялось отношение к Германии после войны. «На протяжении десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания, адекватного сосуществования», — отметил главком украинской армии.

Хомчак заявил, что против Украины «воюет кремлевская власть, а не весь российский народ». Москва пытается разжечь ненависть, но многие россияне прекрасно понимают, кто развязал вооруженную агрессию, добавил он.

После войны Киеву придется выстраивать отношения с Москвой, считает главком ВСУ. «Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей», — заключил Хомчак.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Украины после смены центральной власти в стране в ходе массовых антиправительственных выступлений. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой. Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает претензии.