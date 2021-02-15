Появились подробности подрыва комбата в ДНР

В Горловке на месте взрыва автомобиля командира первого батальона Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Сергея Попова работают спецслужбы и спасатели. Подробности сообщает Telegram-канал WarGonzo российского военного корреспондента Семена Пегова.

По предварительной информации, злоумышленники могли подготовить для покушения не одно взрывное устройство, а несколько.

В настоящее время проводится проверка маршрутов и мест, где в этот день мог находиться комбат.

По уточненным данным, взрыв произошел в 7:55 утра.

Ранее 15 февраля сообщалось, что в Горловке совершено покушение на Сергея Попова с позывным «Длинный». Под его машиной сработало самодельное взрывное устройство. Он вез в школу дочь. Ребенок также доставлен в больницу.

Попов находится в операционной, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. По предварительным данным, у пострадавшего множественные осколочные ранения нижних конечностей и осколочный перелом бедра. У девочки контузия и шок.