Украина заявила о неизбежности обострения ситуации в Донбассе

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил о неизбежности нового обострения ситуации в Донбассе.

«Я считаю, что оно не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету», — сказал Арестович.

Он также заявил, что Москва не добилась своих целей на востоке Украины. «Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего», — утверждает Арестович.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской области провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина попыталась вернуть их силой, но безуспешно. Киев обвиняет Россию в оккупации территорий Донбасса. Кремль отвергает претензии.