Украина пообещала жестко действовать в целях устранения угроз безопасности

Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких действий в пределах, определенных конституцией Украины. Об этом сообщили в офисе президента Украины перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Информацию об этом публикует «Интерфакс-Украина».

Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро, считают в ведомстве.

«Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности давно назрели, но по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что для президента Украины Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности по обеспечению национальной безопасности.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

В интервью «Ленте.ру» председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что военные будут «на выстрел отвечать выстрелом». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость после смены власти в стране.