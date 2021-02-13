Стало известно о взрывах на украинских позициях в Донбассе

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня зафиксировали два взрыва на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

«На подконтрольной вооруженным формированиям территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств», — говорится в сообщении представителей ЛНР в СЦКК. По их информации, оба взрыва зафиксированы в районе подконтрольных Украине населенных пунктов Орехово и Новоалександровка.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что взрывы произошли в результате работы инженерно-саперных групп ВСУ у линии соприкосновения. Ведомство также зафиксировало еще один взрыв в районе поселка Золотое-4 в Донбассе.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — заявили в Народной милиции ЛНР.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

В интервью «Ленте.ру» председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что военные будут «на выстрел отвечать выстрелом». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намеренно стремятся сорвать договоренности о перемирии. Он призвал Вооруженные силы Украины отвечать на любые провокации, но подчеркнул, что никогда не отдаст приказ солдатам атаковать первыми.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость после смены власти в стране.