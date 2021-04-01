Гордон пригрозил России партизанской войной в случае наступления в Донбассе

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» пригрозил России партизанской войной и «невиданным отпором» в случае проведения наступательной операции в Донбассе. Трансляция эфира доступна в YouTube.

При этом, по его словам, такое развитие событий маловероятно, так как в Москве «сидят не дураки», которые понимают последствия развязывания войны на украинской территории. «Если они сунутся сюда, земля будет стрелять. А если в Россию пойдут гробы, я думаю, что [президенту России Владимиру] Путину надо будет это как-то объяснять. А что он объяснит?» — сказал Гордон.

Журналист добавил, что при таком сценарии на действия немедленно отреагируют страны НАТО, «врубив санкции» и тем самым заставив Москву проанализировать ситуацию.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Илья Кива предсказал Киеву безвозвратную потерю Донбасса из-за нарушения прав человека в стране и краха экономики. «По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой», — заключил парламентарий.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.