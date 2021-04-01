Украине предрекли безвозвратную потерю Донбасса

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предрек Украине безвозвратную потерю Донбасса. Его слова опубликованы на сайте партии.

По мнению депутата, украинским властям «очень удобно» списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны. Поэтому Киев не будет выполнять Минские соглашения, утверждает парламентарий.

«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», — отметил политик.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе и неоднократном обстреле своих позиций в период с 28 по 29 марта.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в Донбассе.