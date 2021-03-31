Депутат от партии Зеленского покинет Украину из-за угрозы большой войны

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анна Колесник призналась в своем желании покинуть Украину из-за угрозы большой войны. Об этом сообщает «Страна.ua».

На заседании парламента находящаяся в сессионном зале Колесник написала в телефонной переписке сообщение: «Надо валить из этой страны». Переписку депутата сфотографировал корреспондент издания «Буквы».

Колесник переписывалась с абонентом по имени Стас, которому и написала, что слушает выступление главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который заявил о стягивании российский войск к украинским границам.

30 марта Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Согласно документу, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев, ответственность за нынешнее обострение лежит на России.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». До этого в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих ВСУ.

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.