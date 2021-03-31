Украина отреагировала на переговоры Путина с Макроном и Меркель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает, что переговоры лидеров Германии, Франции и России Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина не означают, что «какие-либо важные решения» по Донбассу будут приниматься без учета позиции Киева. Об этом она заявила в интервью «Украинской правде».

По ее словам, обсуждение ситуации на юго-востоке Украины на уровне лидеров стран «нормандской четверки» подтверждает, что эта повестка до сих пор остается актуальной в Европе. «Было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона», — отреагировала Мендель.

Она добавила, что Киев будет продолжать переговоры как с Парижем и Берлином, так и с Москвой, пока ситуация в мятежном регионе не будет полностью урегулирована. «Евросоюз зарекомендовал себя как надежного партнера для Украины и упорно поддерживает санкции против России за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма», — добавила пресс-секретарь.

Трехсторонняя встреча между Путиным, Макроном и Меркель состоялась 30 марта в формате видеоконференции. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом, политический кризис в Белоруссии и ситуацию в Донбассе. Российский президент, в частности акцентировал внимание на необходимости Киеву начать прямые переговоры с Донецком и Луганском в рамках Минских соглашений.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.