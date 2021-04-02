Вооруженные силы Украины провели учения на границе с Крымом

Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке армейской артиллерии и авиации провели на границе с Крымом учения по установке минных заграждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу командования украинской Операции Объединенных сил (ООС).

По информации военных, в ходе тренировки саперы ВСУ отрабатывали установку взрывных устройств под огнем условного противника, пока к ним на поддержку не подоспели минометные расчеты. После этого украинские вертолеты вошли в зону «боевых действий» и отработали уничтожение подразделений противника на малых высотах.

Командование отметило, что при этом украинские войска продолжают регулярно отрабатывать противодесантные операции на побережье Черного моря, уничтожение военных судов условного противника с суши.

Накануне, 1 апреля, ВСУ также провела военные учения в Луганской области. В тренировке были задействованы бронетанковые соединения и зенитно-ракетные подразделения. Они отработали отражение атаки противника со стороны линии разграничения в Донбассе и нанесение контрудара за счет резервных подразделений.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.