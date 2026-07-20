Медведчук: Мерц хочет улучшить экономическую ситуацию в стране с помощью конфликта с РФ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен улучшить экономическую ситуацию в стране с помощью конфликта с Россией, однако подобные планы ожидает провал. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, его статья опубликована на сайте «Другая Украина».

«Потомок нациста Мерц реально думает поправить дела страны широкомасштабной войной с Россией, для чего разворачивает ВПК и сворачивает выпуск гражданской продукции, приводя в жизнь известный нацистский лозунг "Пушки вместо масла"», — говорится в материале.

Он отметил, что немецкому лидеру следует изучить историю своей страны и понять, что вышеуказанный лозунг привел к полному разрушению государства.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский отчаянно призывает США и Европу увеличить количество поставок ракет для систем ПВО после масштабной атаки на Киев.