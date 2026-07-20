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13:51, 20 июля 2026Наука и техника

В США оценили «дешевую инновацию» российских дронов

19FortyFive: Российские дроны «Молния» с компасом невозможно заглушить
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские бойцы оснастили дрон-камикадзе «Молния» обычным компасом. Дешевая инновация, которую оценивают в несколько долларов, позволяет сохранять ориентацию в условиях помех, пишет американское издание 19FortyFive.

На Украине заявили, что на одной из «Молний», которая атаковала позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), заметили компас. Прибор прикрепили к корпусу беспилотника. Считается, что камера «Молнии» периодически опускается, позволяя оператору сверить курс по компасу.

В публикации отметили, что современные дроны используют спутниковые системы для навигации, поэтому в зоне СВО активно применяют комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти системы глушат или подменяют навигационные сигналы. По оценке автора, применение простого компаса сводит на нет работу РЭБ.

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«Соединение самого старого навигационного прибора в истории человечества с камерой, которая уже установлена на дроне, обходится почти даром, не требует дополнительной электроники, которой можно было бы помешать, и дает "Молнии" то, что ей нужнее всего: возможность сохранять курс», — говорится в материале.

Ранее в июле появилось фото новой модификации дрона «Молния». Аппарат самолетного типа способен выполнять задачи автономно.

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