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13:43, 20 июля 2026Россия

Кадыров высказался о своих предпочтениях на ЧМ по футболу

Кадыров заявил, что не болел за команды на ЧМ по футболу, где в спорт вмешивается политика
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «не болел в полном смысле слова за кого-то» на чемпионате мира (ЧМ) по футболу, где, по его словам, в спорт вмешивается политика. Об этом он написал в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что у него были «некоторые предпочтения» среди участников. «Попробуйте отгадать», — предложил политик читателям.

Глава Чечни согласился, что ЧМ стал главным спортивным событием этого лета. По его словам, на площади в Грозном финал на посмотрели тысячи болельщиков. «Аналогичные показы были организованы в каждом районе и городах республики. Болельщики по-разному переживали за ту или иную команду, но объединил их именно спорт», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прорекламировал энергетик с логотипом своего сына Адама и попал на видео. На кадрах с соревнований по мотоспорту, которые организовал Кадыров-младший, руководитель республики описывает напиток как «самый лучший, дон, безобидный, дон, организму, дон».

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