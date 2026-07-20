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13:40, 20 июля 2026Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о сбое в работе App Store

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к App Store в России
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Роскомнадзор не ограничивает работу магазина приложений App Store в России. Об этом ведомство сообщило в беседе с «Лентой.ру».

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store», — прокомментировали в ведомстве сообщения о сбое в работе магазина приложений.

На проблемы с доступом к App Store россияне пожаловались ранее 20 июля. Согласно данным портала «Сбой.рф», неполадки в работе сервиса начали фиксировать с 12:00 по московскому времени. Всего поступило более 300 жалоб. Большинство пользователей заявили, что у них не открывается сам магазин. Некоторые рассказали, что им не удается скачать приложения, а также обновить уже установленные.

25 июня стало известно, что из App Store пропало несколько российских приложений. Речь шла о сервисах «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почте «Mail.ru». Также из магазина удалили главное приложение VK. В Apple объяснили, что приложения убрали из-за санкций.

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