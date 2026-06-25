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18:05, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Apple сделала заявление после удаления приложений VK из App Store

Компания Apple объяснила, что удалила приложения VK из App Store из-за санкций
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компания Apple сделала заявление после удаления приложений VK из магазина App Store. Комментарий американской корпорации передает Русская служба «Би-би-си» в Telegram.

Компания объяснила, что удалила сервисы российской компании из своего магазина приложений из-за санкций. Apple подчеркнула, что соблюдает правила юрисдикций, в которых работает.

При этом корпорация не уточнила, о каких именно санкциях в отношении России идет речь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после удаления приложений VK из App Store на цифровых свободах Запада можно ставить крест. Она отметила, что о них часто любят рассуждать руководители американских IT-компаний.

До этого исчезновение приложений VK из магазина компании прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что случившееся ставит вопрос о том, насколько Apple можно доверять.

Приложения VK пропали из App Store утром 25 июня. В пресс-службе российской компании отметили, что Apple удалила ее сервисы в одностороннем порядке и без предупреждения.

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