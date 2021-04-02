Зеленский соберет СНБО для «наведения справедливости» на Украине

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на очередном заседании, которое соберет президент Владимир Зеленский, рассмотрит вопросы национальной безопасности и «наведения справедливости» в стране. Об этом сообщает УНИАН.

«Нет от нас анонсов по поводу тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня в повестке дня заседания СНБО, как и всех прошлых, будут темы безопасности и наведения наконец справедливости в стране», — заявил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

На прошлом заседании СНБО, 23 марта, было принято решение о введении санкций против ряда российских СМИ, в том числе «Ленты.ру». Экономические ограничения ввели также в отношении физических и юридических лиц из России.

До этого СНБО на внеочередном заседании ввел санкции против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

В начале февраля СНБО заблокировал ряд оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. После утверждения решения Зеленским они прекратили вещание. Персональные санкции также затронули депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».