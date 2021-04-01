Украинцы отказались доверять Медведчуку

Рейтинг доверия к политикам на Украине возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 46 процентов украинцев, не доверяют — 51 процент. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33 процента, не доверяют — 54 процента. Бывшему премьер-министру, лидеру партии «Украинская стратегия» Владимиру Гройсману доверяют 32 процента, не доверяют — 58 процентов. Также уровень доверия выше 30 процентов у председателя Верховой Рады Дмитрия Разумкова, при этом ему не доверяют 36 процентов, не знают его — 29 процентов.

Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют всего 16 процентов респондентов, не доверяют — 51 процент, не слышали о таком — 27 процентов. При этом украинцы отказываются доверять председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Ему доверяют всего лишь 15 процентов, не доверяют — 74 процента опрошенных.

19 февраля вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной введения ограничений стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма. Одновременно по всей стране проходят обыски в офисах общественной организации «Украинский выбор», связанной с политиком.

До этого были заблокированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, к которым имеет отношение Медведчук. Они прекратили вещание. Персональные санкции ввели также в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».