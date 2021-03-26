Трех членов организации Медведчука заподозрили в госизмене за референдум в Крыму

Офис генерального прокурора Украины заподозрил в государственной измене трех членов общественного объединения «Украинский выбор», которую возглавляет руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, за организацию и проведение референдума о статусе Крыма в 2014 году. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении. При этом имена и фамилии подозреваемых не указаны. Информации о задержании или избранной судом меры пресечения членам организации также не поступало.

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По версии обвинения, двое из указанных лиц входили в состав движения «Самооборона Севастополя», еще один участвовал в митингах за присоединение Крыма к России. Сам Медведчук или представители ОПЗЖ пока не прокомментировали данный инцидент.

19 февраля власти Украины ввели санкции против Виктора Медведчука. Банковские активы его семьи заморожены, на часть имущества наложен арест. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что это было сделано в связи с расследованием о финансировании терроризма в Донбассе. Позже Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) провели в офисе «Украинского выбора» обыски.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.