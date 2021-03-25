На Украине начались обыски в организации Медведчука

Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) начали обыски в офисе общественной организации «Украинский выбор» главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Набор обвинений стандартный: [президент России Владимир] Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена. Примечательно, что в суд за санкцией на обыск обратился не рядовой прокурор, а заместитель генпрокурора [Украины] Гюндуз Мамедов», — отметил Кузьмин.

По его мнению, власть развязала репрессии, чтобы запугать всех инакомыслящих и выдавить из страны Медведчука. «Почему именно его? Потому что именно Медведчук сегодня является последним бастионом на пути к полному захвату власти в Украине внешними, в том числе транснациональными управленцами», — заявил Кузьмин.

Депутат назвал борьбу с Медведчуком борьбой с независимостью и суверенитетом Украины.

19 февраля власти Украины ввели санкции против Виктора Медведчука. Банковские активы его семьи заморожены, на часть имущества наложен арест. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что это было сделано в связи с расследованием о финансировании терроризма в Донбассе.