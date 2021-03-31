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США похвалили Украину за национализацию завода «Мотор Сич»

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Фото: РИА Новости

Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин похвалила украинское государство за национализацию завода «Мотор Сич» и санкции против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Она заявила, что эти действия властей Украины «обнадеживают» американскую сторону, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медиа-активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры по китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич"», — приводит агентство слова Квин.

30 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит сразу в нескольких областях страны массовые обыски у граждан, некогда имевших отношение к общественной организации «Украинский выбор», которая связана с Медведчуком. Членов объединения преследуют за организацию и проведение референдума о статусе Крыма в 2014 году.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о национализации предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич». В указе говорится, что контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года.


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