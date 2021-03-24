Зеленский приказал национализировать завод «Мотор Сич»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о национализации предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич». Текст документа опубликован на сайте главы государства.

В указе говорится, что контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

20 марта украинская оппозиция заявила, что решение СНБО приведет к оттоку иностранных инвестиций из страны. По мнению членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», усилиями Зеленского Украина окажется «загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением».

В тот же день стало известно, что «Мотор Сич» может получить новое управление — государственный концерн «Укроборонпром» готов взять в управление активы завода. Такое предложение поступило для того, чтобы сохранить потенциал предприятия.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года.