Суд в Киеве арестовал имущество и все акции предприятия «Мотор Сич»

Суд в Киеве арестовал имущество и все 100 процентов акций предприятия «Мотор Сич», заявили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Обозреватель».

Акции и имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активам. В СБУ отметили, что несмотря на решение предприятие продолжит работу для сохранения рабочих мест и выполнения производственных заказов.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти. СНБО заподозрила, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.