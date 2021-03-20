«Мотор Сич» получит новое управление

Украинское предприятие по производству авиадвигателей «Мотор Сич» может получить новое управление. Государственный концерн «Укроборонпром» готов взять в управление активы завода, сообщила пресс-служба концерна.

Такое предложение поступило для того, чтобы сохранить потенциал предприятия. Соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявил гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

«Сохранение украинской "Мотор Сичи" я считаю вопросом национальной безопасности», — заявил Гусев. По его словам, для концерна важно, чтобы «Мотор Сич» продолжало свою работу с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Ранее в субботу стало известно, что Шевченковский районный суд арестовал все имущество и акции предприятия «Мотор Сич». Активы предприятия нельзя продать или передать другому владельцу.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года.