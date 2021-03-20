Украинская оппозиция назвала последствия ситуации с «Мотор Сич» для страны

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в отношении предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич» приведет к оттоку иностранных инвестиций из страны. Последствия ситуации вокруг предприятия для страны назвала пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает РИА Новости в субботу, 20 марта.

«Темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано», — говорится в заявлении.

Авторы обращения отмечают, что усилиями президента Владимира Зеленского Украина окажется «загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением».

В партии обращают внимание на использование официальным Киевом незаконных и внесудебных методов воздействия. Все это лишает Украину статуса правового государства, подчеркивается в сообщении.

Ранее в субботу стало известно, что Шевченковский районный суд арестовал все имущество и акции предприятия «Мотор Сич». Активы предприятия нельзя продать или передать другому владельцу.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года.