Китай отреагировал на приказ Зеленского национализировать «Мотор Сич»

МИД Китая отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского о национализации предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Пекин принял к сведению приказ украинских властей национализировать предприятие и при этом требует защитить интересы китайских компаний и инвесторов.

«Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы», — заявили в ведомстве.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о национализации предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич». В указе говорится, что контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года.